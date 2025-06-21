Для успешного урегулирования конфликта Украине необходимо признать референдумы в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в своем интервью Sky News Arabia.

Российский лидер сообщил, что для успешных переговоров по поводу прекращения украинского конфликта правительству Украины стоит признать те референдумы, которые проходили в четырех новых регионах РФ.

«Необходимо признать заинтересованность Украины в сохранении долгосрочных дружеских отношений с Россией», — указал он.

Ранее Путин заявил, что Украина стоит на грани полной потери боеспособности. По его словам, укомплектованность ее вооруженных сил составляет менее половины штатной численности — всего 47%.