На полях ПМЭФ-2025, в рамках пленарного заседания, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о снижении оборонного потенциала Украины, отметив, что укомплектованность ее вооруженных сил составляет менее половины штатной численности — всего 47%.

Российская Федерация, по словам президента Путина, вынуждена предпринимать меры по созданию буферных зон в приграничных с Украиной районах. Данные действия приводят к перераспределению и без того ограниченных ресурсов украинской армии, что негативно сказывается на ее общей боеспособности.

Напомним, что Петербургский международный экономический форум, в текущем году проходит с 18 по 21 июня. Ключевая тема ПМЭФ-2025 сформулирована как «Единые ценности — фундамент прогресса в многополярном мире».

Ранее Путин заявлял, что ВСУ потеряли в Курской области 76 тыс. человек.