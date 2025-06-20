Путин заявил, что Украина на грани полной потери боеготовности
Путин: Украина теряет боеготовность, ее армия укомплектована лишь на 47%
Фото: [kremlin.ru]
На полях ПМЭФ-2025, в рамках пленарного заседания, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о снижении оборонного потенциала Украины, отметив, что укомплектованность ее вооруженных сил составляет менее половины штатной численности — всего 47%.
Российская Федерация, по словам президента Путина, вынуждена предпринимать меры по созданию буферных зон в приграничных с Украиной районах. Данные действия приводят к перераспределению и без того ограниченных ресурсов украинской армии, что негативно сказывается на ее общей боеспособности.
Напомним, что Петербургский международный экономический форум, в текущем году проходит с 18 по 21 июня. Ключевая тема ПМЭФ-2025 сформулирована как «Единые ценности — фундамент прогресса в многополярном мире».
Ранее Путин заявлял, что ВСУ потеряли в Курской области 76 тыс. человек.