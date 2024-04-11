Путин назвал паноптикумом мирный саммит по Украине без участия России

Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко высказался о проведении в Швейцарии мирной конференции по Украине.

«Нас туда не приглашают. Более того, считают, что нам там делать нечего. И в то же время говорят, что и без нас ничего решить невозможно. А поскольку мы туда не едем, это уже вообще паноптикум», — сказал президент России.

Белорусский лидер предположил, что без участия России участники форума в Швейцарии могут договориться только об эскалации конфликта.

Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис подчеркнул, что положительный результат саммита вряд ли может быть возможен без привлечения к участию в нем России.