Путин заявил о росте ВВП более чем на 4%
Путин: ВВП России растет ежегодно более чем на 4%, несмотря на все сложности
Валовой внутренний продукт (ВВП) России ежегодно растет более чем на 4%. Об этом во время выступления на Петербургском международном экономической форуме (ПМЭФ) заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства отметил, что такие показатели фиксируются несмотря на все трудности, с которыми Россия сталкивается за последние несколько лет.
Путин подчеркнул, что темпы роста российской экономики оказались в разы выше, чем среднемировые показатели.
ВВП представляет собой один из ключевых экономических показателей, который отражает совокупную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных на территории страны за определенный период времени (обычно за год или квартал).
Этот показатель служит важным ориентиром для формирования экономической политики, планирования бюджета, анализа инфляции и уровня жизни населения.
Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков назвал планируемые показатели МРОТ в 2026 году.