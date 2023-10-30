Путин: страшные события в секторе Газа ничем нельзя оправдать

30 октября российский лидер проводит расширенное заседание по ситуации в Дагестане.

«Страшные события, которые сейчас происходят в секторе Газе, когда гибнут сотни, тысячи ни в чем неповинных людей, которым просто некуда бежать, негде укрыться от бомбардировок, ничем оправдать нельзя», – сказал Путин.

Он также заявил, что при виде окровавленных и погибших детей, а также глядя на гибель медков на Ближнем Востоке, «сжимаются кулаки», однако эмоции недопустимы. Путин также подчеркнул, что выгоду из этого конфликта извлекают США и их сателлиты.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию в секторе Газа «катастрофой».

Почти месяц продолжается палестино-израильский конфликт. Он обострился 7 октября после того, как боевики исламистской группировки ХАМАС выпустили по Израилю до пяти тысяч ракет. После этого Израиль объявил о намерении объявить наземную операцию, которую ЦАХАЛ начал несколько дней назад.