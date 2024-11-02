Путин назвал Т-90 «Прорыв» лучшим танком в мире
Президент РФ Путин охарактеризовал Т-90 «Прорыв» как самый лучший танк в мире
Фото: [t.me/mod_russia]
Президент России Владимир Путин отметил превосходство танка Т-90М «Прорыв» среди аналогов на мировом рынке. Его слова приводит Telegram-канал «Пул №3».
По мнению президента, данная модель танка не имеет равных в своем классе, что делает ее одной из самых передовых современных боевых машин.
«Т-90 «Прорыв» — лучший танк в мире. 100 процентов! Вот сейчас можно сказать, что Т-90 «Прорыв» — лучший танк в мире. Он как только на позицию выходит, все! Там никому нечего делать», — восторженно отметил Путин.
Т-90М является модификацией танка Т-90А. Он был разработан Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения. Главным преимуществом модели считается новый башенный модуль, оборудованный многослойным бронированием, что значительно увеличивает защищенность танка на поле боя.
Оснащенный пушкой 2А82-1М и цифровым комплексом управления огнем «Калина», Т-90М демонстрирует высокую эффективность в боевых условиях.
С точки зрения подвижности, танк оснащен мощным двигателем, развивающим 1130 лошадиных сил, что делает его более маневренным и эффективным в различных боевых сценариях. Дополнительную защиту обеспечивает динамическая защита «Реликт», что позволяет танку выдерживать интенсивные боевые действия.
Недавние испытания подтвердили высокую степень выживаемости Т-90М. Командир танкового взвода ВС РФ с позывным Чиж сообщил, что танк способен выдерживать попадание противотанковой управляемой ракеты.
Накануне ирландский журналист Чей Боуз охарактеризовал Т-90М как «самые закаленные в боях танки», подчеркивая их активное применение в зоне проведения специальной операции (СВО) на Украине.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов рассказал об особенностях танка Т-90М «Прорыв». По его словам, эта боевая машина предназначена для ведения сетецентрических войн.
Накануне стало известно, что на «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле нарастили поставки и ремонт ряда танков в 3,6 раза.