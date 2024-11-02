Путин назвал Т-90 «Прорыв» лучшим танком в мире

По мнению президента, данная модель танка не имеет равных в своем классе, что делает ее одной из самых передовых современных боевых машин.

«Т-90 «Прорыв» — лучший танк в мире. 100 процентов! Вот сейчас можно сказать, что Т-90 «Прорыв» — лучший танк в мире. Он как только на позицию выходит, все! Там никому нечего делать», — восторженно отметил Путин.

Т-90М является модификацией танка Т-90А. Он был разработан Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения. Главным преимуществом модели считается новый башенный модуль, оборудованный многослойным бронированием, что значительно увеличивает защищенность танка на поле боя.

Оснащенный пушкой 2А82-1М и цифровым комплексом управления огнем «Калина», Т-90М демонстрирует высокую эффективность в боевых условиях.

С точки зрения подвижности, танк оснащен мощным двигателем, развивающим 1130 лошадиных сил, что делает его более маневренным и эффективным в различных боевых сценариях. Дополнительную защиту обеспечивает динамическая защита «Реликт», что позволяет танку выдерживать интенсивные боевые действия.

Недавние испытания подтвердили высокую степень выживаемости Т-90М. Командир танкового взвода ВС РФ с позывным Чиж сообщил, что танк способен выдерживать попадание противотанковой управляемой ракеты.

Накануне ирландский журналист Чей Боуз охарактеризовал Т-90М как «самые закаленные в боях танки», подчеркивая их активное применение в зоне проведения специальной операции (СВО) на Украине.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов рассказал об особенностях танка Т-90М «Прорыв». По его словам, эта боевая машина предназначена для ведения сетецентрических войн.

Накануне стало известно, что на «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле нарастили поставки и ремонт ряда танков в 3,6 раза.