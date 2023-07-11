На «Уралвагонзаводе» нарастили ремонт и поставки танков Т-90 и Т-72

«Уралвагонзавод», расположенный в Нижнем Тагиле, нарастил поставки и ремонт ряда танков в 3,6 раза. Подробности приводит РИА Новости вечером во вторник, 11 июля.

По словам российского министра обороны Сергея Шойгу, на «Уралвагонзаводе» нарастили капремонт и поставки танков – Т-90 и Т-72, а поставки машин от «Камаза» – в 17,6 раз. Так заявил Шойгу во время рабочей поездки в Татарстан.

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