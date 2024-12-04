Путин назвал уход Volkswagen из России ошибкой

Компания Volkswagen могла работать в России и получать от этого прибыль. Но концерн ушел из РФ, и это стало большой ошибкой. Так считает Владимир Путин, его мнение привело РИА Новости.

Российский президент выступил на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» Он напомнил, что автопроизводитель Volkswagen не стремился к получению быстрой прибыли. Он вкладывал свои инвестиции вдолгую, развивая свою базу в РФ.

«Зачем Volkswagen ушел с российского рынка? Не только бы работал, не только бы продавал свою продукцию, а еще и компоненты бы продолжал поставлять, получал бы замечательную выручку», — указал Путин.

Глава России также подчеркнул, что Москва никогда не прибегала к методам нерыночного регулирования. Иностранным фирмам создавали все условия для успешного партнерства. Теперь во всем оказался виноват менеджмент автоконцерна, на него политики свалили вину за уход из России. Власти ФРГ при этом не желают признавать собственных ошибок.

Ранее Путин назвал западные государства ненадежными партнерами. Они разрушили логистические цепочки, которые выстраивались десятки лет. Часть зарубежных компаний осталась в России и продолжила свою работу. С теми из них, что наиболее перспективны, экономические связи только укрепляются.