Путин: страны Запада проявили себя как ненадежные партнеры

Западные страны показали свою ненадежность, разрушив большое количество логистических цепочек, которые нарабатывались на протяжении десятков лет. Как пишет ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава страны напомнил, что в 2022 году российские бизнесмены, компании и даже отрасли экономики столкнулись с новыми серьезными задачами, которые возникли из-за «руководящих элит» некоторых государств. Несмотря на давление политического характера, многие партнеры приняли стратегическое решение и остались на нашем рынке.

- Часть из этих компаний продолжает работу в прежнем режиме - это около половины компаний. Часть передала управление подконтрольным им лицам и организациям, — сообщил президент.

Он также отметил, что Россию продолжает покидать четверть организаций. При этом лидер страны заявил о преображении отечественной экономики. В частности, продолжается развитие технологического, производственного и логистического потенциала, а еще укрепляются существующие связи с перспективными партнерами.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Путин утвердил KPI для глав регионов.