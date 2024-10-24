Москва открыта к обсуждению различных вариантов мирного соглашения с Киевом для разрешения украинской кризисной ситуации, принимая во внимание фактические обстоятельства, однако «не согласна ни на что иное», заявил Президент Российской Федерации Владимир Путин, передает ТАСС.

Путин, особо отметил, что условия для ведения таких переговоров должны основываться на существующих реалиях.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите БРИКС в Казани заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает упираться в вопросах переговоров с Россией, несмотря на растущее понимание Западом необходимости разрешения конфликта.

Он подчеркнул, что западные партнеры Украины не могут просто отказаться от поддержки Зеленского, так как это могло бы подорвать их авторитет.