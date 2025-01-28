Зеленский: Украина должна участвовать в процессе переговоров США и РФ

Владимир Зеленский призвал президента США Дональда Трампа включить Киев в процесс мирных переговоров. Об этом сообщило издание Independent.

Согласно статье, Зеленский высказал уверенность, что при Трампе можно достигнуть соглашения о прекращении военных действий на Украине, но настаивал на том, чтобы Киев был вовлечен в переговоры.

Издание также отметило, что российский лидер Владимир Путин выражал готовность вести диалог с Трампом по различным вопросам, включая конфликт на Украине.

В то же время президент США не единожды демонстрировал желание обсудить с Путиным прекращение боевых действий, что контрастирует с подходом прежней администрации Джо Байдена, сообщает издание.

После этого Зеленский заявил, что остановить военные действия станет невозможно, если Трамп не привлечет Украину к переговорам.

Ранее сообщалось, что в офисе Зеленского запланировали переговоры с Трампом до его встречи с Путиным.