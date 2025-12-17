Президент РФ Владимир Путин резко высказался о европейских политиках, назвав их «подсвинками». В среду, 17 декабря, российский лидер принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.

Интересно, что таким словом западных чиновников ранее называл заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Все полагали, что за короткий период времени Россия развалится, а европейские подсвинки тут же включились в эту работу в надежде поживиться на развале нашей страны», — заявил Путин.

Глава государства также подчеркнул, что в 2022 году войну начинала не Россия, а именно Запад, который рассчитывал, что российское государство рухнет подобно карточному домику.

Путин, выступая на заседании коллегии, также перечислил ключевые области, в которых Россия доказала свою устойчивость. По его словам, экономика страны адаптировалась к новым условиям, а финансовая система устояла под давлением санкций.

Кроме того, подчеркнул глава государства, внутренняя политика страны сохранила управляемость, общество — целостность, а оборонный контур — свою прочность и эффективность.

