Путин не примет участие в переговорах в Стамбуле

Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, в интервью CNN заявил , что Владимир Путин не примет участие в переговорах с украинской стороной в Турции.

15 мая в Стамбуле состоится первая за последние три года встреча представителей России и Украины. Ожидается, что консультации начнутся после полудня и пройдут в том же месте, что и в 2022 году — в рабочем кабинете турецкой президентской администрации, расположенном во дворце Долмабахче, в сердце Стамбула.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В состав группы также вошли заместитель главы МИД Михаил Галузин, руководитель ГУ Генштаба Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

По словам представителя МИД Марии Захаровой, начало переговорного процесса было сдвинуто на более позднее время по инициативе турецкой стороны.

Ранее сообщалось, что Путин провел совещание перед переговорами с Украиной в Стамбуле.