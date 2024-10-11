Песков: Путин не собирается поздравлять будущего президента США

Путин не собирается поздравлять нового президента США с победой на выборах, которые пройдут 5 ноября. Об этом сообщил Дмитрий Песков в интервью для SHOT.

По его заявлению, такие поздравления не предусмотрены из-за открыто недружественной позиции США к России.

Российская сторона акцентирует внимание на необходимости уважать свои интересы и суверенитет, что, по мнению Кремля, является основополагающим в международной политике.

Ранее сообщалось, что Камала Харрис — кандидат на пост главы государства в США — раскритиковала своего конкурента Дональда Трампа. При этом представитель демократов опустилась до оскорблений в адрес президента России Владимира Путина.