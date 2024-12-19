Путин: необходимо решать серьезную курдскую проблему

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в необходимости решения серьезной курдской проблемы. Об этом он сообщил в ходе объединенной пресс-конференции и прямой линии, как передает ТАСС.

Он указал на многолетнюю ситуацию Турции с Рабочей партией Курдистана. Президент высказал надежду на избегание эскалации конфликта.

При этом он отметил, что некоторые европейские политические деятели на недавних встречах утверждали, что курдам было обещано создание собственного государства после Первой мировой войны, но это обещание не было выполнено.

Путин подчеркнул, что миллионы курдов проживают в ближневосточном регионе. Он также отметил, что вопрос курдов следовало обсуждать еще во время руководства Башара Асада и необходимо решать его сейчас с властями, контролирующими территорию.

Кроме того, Путин рассказал о своем постоянном взаимодействии с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, с которым они обсуждают сложившуюся ситуацию в регионе Ближнего Востока.

Ранее сообщалось, что Турция пригрозила Израилю сбивать их самолеты в случае нанесения ударов в поддержку курдских подразделений, которые Анкара относит к террористическим.