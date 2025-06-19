Путин объяснил, кто должен подписывать договор от Украины

Для России не имеет значения, кто ведет переговоры со стороны Украины, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ.

Переговоры может вести и Владимир Зеленский, но важно, чтобы на завершающем этапе документы подписывали легитимные власти, подчеркнул глава государства.

«Иначе это, знаете, придет следующий и выбросит это все в помойку, но так же нельзя, мы же серьезные вопросы решаем. Я не отказываюсь от этого, но должна быть проделана большая работа», — сказал глава государства

Напомним, Владимир Путин принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 18 по 21 июня, и на его полях проводит ряд международных контактов.

Ранее сообщалось о том, что Трамп заявил о недавнем телефонном разговоре с Путиным.