Трамп заявил о недавнем телефонном разговоре с Путиным

Российский президент Владимир Путин предложил главе Соединенных Штатов Дональду Трампу помощь в посредничестве при улаживании конфликта между Ираном и Израилем. Об этом сообщил сам Трамп, его слова привело РИА Новости.

Трамп во время общения с журналистами заявил, что у него 17 июня состоялся телефонный разговор с лидером России.

«Он на самом деле предложил помощь с посредничеством», — указал глава Белого дома.

Трамп добавил, что ответил Путину встречным предложением — урегулировать как можно быстрее конфликт с Украиной. Только после этого ему стоит беспокоиться о проблемах, которые стоят перед другими государствами.

Ранее Трамп заявил, что американские военные полностью контролируют воздушное пространство Ирана. Он также подчеркнул технологическое превосходство американских систем над иранскими средствами ПВО. Заявление Трампа появилось как раз в тот момент, когда иранские СМИ сообщили о начале новой волны атаки на Израиль с воздуха.