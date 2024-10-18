Путин объяснил отказ от участия в саммите G20 в Бразилии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в этом году не будет принимать участие в саммите G20, который будет проходить в Бразилии.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в этом году не будет принимать участие в саммите G20, который будет проходить в Бразилии.

Данное решение связано с нежеланием российского лидера срывать работу форума из-за существующего ордера Международного уголовного суда, сообщает РИА Новости.

«Ну что же, я специально туда приеду, чтобы нарушить нормальную работу этого форума? <...> Мы фактически сорвем работу «двадцатки». Зачем?» — сказал президент.

Интересы России на саммиты будет представлять другой человек, добавил российский лидеро.

Он подчеркнул, что МУС не является универсальной инстанцией, так как его не признают ни РФ, ни США, ни Китай. Ордера на арест можно обойти, заключив двусторонние соглашения с другими странами, пояснил Путин.

Ранее сообщалось о том, что Украина призывает Бразилию арестовать Путина на саммите «Большой двадцатки».