Украина призывает Бразилию арестовать Путина на саммите «Большой двадцатки»

Украина обратилась к Бразилии с призывом арестовать президента РФ Владимира Путина, если он будет принимать участие в саммите «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщает Reuters.

Генпрокурор Украины Андрей Костин рассказал агентству, что располагает данным о том, что российский лидер может посетить саммит G20, который будет проходить 18–19 ноября в Рио-де-Жанейро.

Он напомнил, что Бразилия является участником Римского статута, поэтому обязана исполнить решение Международного уголовного суда (МУС) и арестовать главу РФ.

Невыполнение данного требования может создать прецедент, при котором обвиняемые в преступлениях лидеры смогут путешествовать безнаказанно.

Источники издания в бразильском правительстве рассказали, что Бразилия направила Путину стандартное приглашение на саммит стран G20, но ответа пока не получила.

Напомним, что в марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина по обвинению в депортации детей с территории Украины.

Ранее сообщалось о том, что Украина призвала арестовать Путина во время его визита в Туркменистан.