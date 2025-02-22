Путин объяснил, почему «Орешник» не смогли создать раньше

По словам главы государства, идея создания данного вида вооружений задумывалась еще в конце 80-х годов во времена СССР.

«Не было нужных материалов. Вот в чем была проблема. Он летит и плавится, как эскимо, и сигнал на управление проходит. Это результаты работы над новыми материалами», — сказал Путин.

Как подчеркнул глава государства, в любом случае все произошло вовремя, и теперь весь мир говорит про это уникальное российское оружие. Отдельно Путин коснулся материалов, из которых сделан «Орешник».

«А материалы-то какие! Температура на боевых головках соответствует температуре на поверхности Солнца. Мы же понимаем: с 80-х годов еще разрабатывали системы планирующего летающего блока. Мы его назвали „Авангард“. Там сопоставимые температуры, чуть меньше, чем на поверхности Солнца», — заключил президент.

Ранее военный аналитик Леонков назвал радиус действия «Орешника» при установке его рядом со Смоленском.