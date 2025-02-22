Путин объяснил, почему «Орешник» не смогли создать раньше
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По словам президента России Владимира Путина, озвученным на пленарном заседании Форума будущих технологий, причиной задержки создания новейшего гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник» стало отсутствие необходимых материалов.
По словам главы государства, идея создания данного вида вооружений задумывалась еще в конце 80-х годов во времена СССР.
«Не было нужных материалов. Вот в чем была проблема. Он летит и плавится, как эскимо, и сигнал на управление проходит. Это результаты работы над новыми материалами», — сказал Путин.
Как подчеркнул глава государства, в любом случае все произошло вовремя, и теперь весь мир говорит про это уникальное российское оружие. Отдельно Путин коснулся материалов, из которых сделан «Орешник».
«А материалы-то какие! Температура на боевых головках соответствует температуре на поверхности Солнца. Мы же понимаем: с 80-х годов еще разрабатывали системы планирующего летающего блока. Мы его назвали „Авангард“. Там сопоставимые температуры, чуть меньше, чем на поверхности Солнца», — заключил президент.
Ранее военный аналитик Леонков назвал радиус действия «Орешника» при установке его рядом со Смоленском.