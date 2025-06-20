В ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин акцентировал внимание на значительных потерях украинской армии, оцениваемых в 76 тыс. человек, в результате их попытки вторжения в Курскую область, назвав это катастрофическим для Украины.

Путин подчеркнул, что происходящее на Украине является трагедией, ответственность за которую лежит на западных странах. По его словам, текущий кризис обусловлен действиями сил, сопротивляющихся неизбежным глобальным трансформациям, происходящим на мировой арене.

Президент также напомнил о заявлении предыдущей американской администрации, признавшей факт финансирования государственного переворота на Украине на миллиарды долларов.

Ранее Путин назвал русский и украинский народ единым.