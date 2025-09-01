По словам Путина, одной из ключевых причин кризиса является активное вовлечение Украины западными государствами в Североатлантический альянс. Он подчеркнул, что Россия на протяжении многих лет последовательно указывала на то, что подобная политика представляет непосредственную угрозу для ее безопасности.

Президент также отметил, что еще одним катализатором конфликта послужил государственный переворот, произошедший в Киеве в 2014 году. Путин заявил, что эти события были инспирированы западными странами. Данные заявления транслировались в ходе саммита ШОС.

Ранее Россия обвинила Запад в срыве договоренностей, достигнутых Путиным и Трампом на Аляске.