Европейские столицы и Киев саботируют ключевые договоренности, достигнутые 15 августа на встрече президентов России и США на Аляске, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Об этом сообщает РИА Новости.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что действия Киева и европейских столиц не оставляют сомнений: они сознательно саботируют выполнения ключевых договоренностей. Речь идет о соглашениях, достигнутых ранее на переговорах в Анкоридже и Вашингтоне.

В Москве рассчитывали, что Киев и его западные партнеры воспримут ситуацию адекватно, однако их действия не позволяют назвать происходящее иначе как саботаж. Рябков подчеркнул, что на текущий момент иного определения для их поведения просто не существует.

Ране сообщалось о том, что Зеленский заявил о невозможности вернуть территории военным путем.