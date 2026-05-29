Путин объяснил свой прогноз по развязке конфликта на Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что его недавний прогноз о приближении развязки украинского конфликта базируется не на абстрактных предположениях, а на реальной обстановке в зоне боевых действий. Глава государства подчеркнул, что российские подразделения наступают по всем направлениям, и это позволяет говорить о движении к завершению. Комментарий российского лидера передает ТАСС.

В Астане, отвечая на вопросы журналистов, Владимир Путин расставил акценты вокруг собственного же заявления, которое уже разошлось по мировым информационным лентам. Речь идет о тезисе, что конфликт на Украине «идет к завершению». Президент пояснил: это не эмоциональная оценка и не надежда на скорое перемирие, а жесткий анализ происходящего на линии фронта.

«Что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению. Я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя», — сказал глава государства журналистам.

По словам Путина, картина там складывается однозначная: российские войска продвигаются вперед. Причем не на каком-то одном участке, а практически по всем направлениям.

