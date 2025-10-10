Путин объяснил выбор места для празднования дня рождения в Петербурге

Президент России Владимир Путин поделился мотивами выбора места и круга лиц для празднования своего дня рождения. Ответ на вопрос, заданный корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным, опубликован в телеграм-канале журналиста, передает «Лента.ру».

7 октября общественность увидела главу государства в Петропавловском соборе в окружении военнослужащих.

По словам Путина, эта встреча с представителями вооруженных сил акцентирует значимость их вклада в будущее России. Выбор Петропавловского собора как места празднования был продиктован желанием выразить почтение Петру I, основоположнику современной российской государственности, заявил президент.

Ранее сообщалось, что Путин анонсировал скорый показ нового российского оружия.