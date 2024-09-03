Россия и Монголия заключили соглашение о поставках нефтепродуктов

В завершение встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Ухнагийн Хурэлсуха подписано долгосрочное соглашение о сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов, сообщило РИА Новости.

«Министр энергетики РФ Сергей Евгеньевич Цивилев и министр промышленности и минеральных ресурсов Монголии Цэвэгдоржийн Туваан подписали соглашение между Правительством Монголии и Правительством РФ о сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов», — объявили на торжественной церемонии.

Также заключили межправительственное соглашение о поставках авиационного топлива для Монголии, которое подписал Сергей Цивилев от российской стороны.

Кроме того, стороны подписали соглашение по вопросам эпидемиологической безопасности в связи с чумой, подпись на документе поставила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Дополнительно представили меморандум о сотрудничестве в охране озера Байкал, подпись под которым поставил министр природных ресурсов России Александр Козлов.

Требуемые соглашения были подписаны в рамках визита президента России Владимира Путина в Монголию 3 сентября.

Ранее сообщалось, что Путин и президент Монголии ведут переговоры в узком кругу.