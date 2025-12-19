Слезы у телефона: что слышат операторы прямой линии перед тем, как вопросы попадут к Путину

На площадке кол-центра, принимающего вопросы в рамках прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, постоянно работает психолог. Эта мера связана с высокой психологической нагрузкой на операторов, сообщает News.ru.

Основной рабочей сменой на площадке являются молодые специалисты, многим из которых еще не исполнилось 22 лет. В течение дня они принимают большое количество разнообразных обращений от граждан. Часть звонков содержит эмоционально тяжелые истории, связанные с личными переживаниями, проблемами пенсионеров, инвалидов или потерями близких в ходе специальной военной операции.

Для помощи операторам в преодолении стресса после подобных разговоров и поддержании их работоспособности в штате дежурства присутствует профессиональный психолог.

