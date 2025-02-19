Путин обозначил срок принятия решения по стратегическому договору СНВ-3 с США

Президент России Владимир Путин напомнил о приближающемся окончании срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений между Россией и США, подчеркнув необходимость решения этого вопроса в ближайший год. Об этом сообщает ТАСС.

Во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге президент России обратил внимание на приближающееся окончание срока действия соглашения об СНВ-3 — февраль 2026 года.

СНВ-3 является ключевым документом в области международной безопасности, ограничивающим количество межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боезарядов у России и США. Однако в феврале 2023 года российская сторона приостановила свое участие в договоре, сохранив при этом формальное членство.

Москва выдвинула условие для возобновления диалога — необходимость учета ядерных арсеналов других стран НАТО, в частности Великобритании и Франции. Российская сторона не раз также подчеркивала, что конструктивные переговоры возможны только после завершения президентских выборов в США.

Эксперты отмечают, что отсутствие прогресса в переговорах по СНВ-3 может привести к новому витку гонки вооружений, что существенно повлияет на глобальную систему безопасности.

Ранее президент прокомментировал атаку на КТК.