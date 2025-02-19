Президент России прокомментировал атаку на КТК

Нападение на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) напоминает согласованные со странами Европы шаги. Как сообщил ТАСС, об этом президент России Владимир Путин рассказал, когда отвечал на вопросы представителей СМИ при посещении в Петербурге завода по выпуску беспилотных летательных аппаратов.

По словам лидера страны, с формальной точки зрения произошедшее событие напоминает скоординированные действия и отметил, что не хочет в это верить и высказал свое видение данной ситуации.

«Я думаю, что это случайно. Просто европейцы [идут] своим путем и не обращают внимание на то, что происходит», — сказал Путин.

Он также уточнил, что атаки подобного характера невозможно воплотить в жизнь без использования данных космической разведки, которые украинская сторона в состоянии получить лишь от находящихся на Западе союзников. Таким образом, ВСУ не могли совершить нападение используя лишь собственные возможности.

Президент России также заявил о продление европейцами санкциями против России, которые в том числе предусматривают невозможность поставки в нашу страну западного оборудования в сфере нефте- и газодобычи.

«Два дня назад украинские вооруженные силы нанесли удар, а через два дня европейцы объявили о том, что отремонтировать эту станцию невозможно, потому что основное оборудование европейского производства, в том числе немецкой компании Siemens», — сообщил глава страны.

Из этого он сделал вывод о том, что теперь данное оборудование и вовсе не будет поставлено.

Кроме того, Путин сообщил, что на КТК не было и до сих пор нет отечественных систем ПВО. Российская сторона изначально отталкивалась от невозможности нападения неприятеля на объект, который по сути является частью международной энергетической инфраструктуры. Раскрыл глава страны и акционеров Каспийского трубопроводного консорциума.

«Американские компании, по-моему, это Chevron, и европейские, в том числе и Eni, ну и российские, «Лукойл». Мы и денег-то за этот транзит получаем совсем [мало], образно говоря, «пять копеек», — заверил глава страны.

По мнению лидера России, непонятно зачем была предпринята данная атака, ведь по этой причине растут цены на энергоносители на мировых рынках, в чем не заинтересованы их потребители. Он также подчеркнул, что власти США заинтересованы в стабильных ценах на энергетическом рынке и даже их понижении.

Ранее Путин назвал цель встречи в Эр-Рияде российской и американской делегаций.