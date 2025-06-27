Путин обозначил цели для завершения спецоперации на Украине
Путин заявил о завершении СВО при достижении «нужного нам результата»
Фото: [Сотрудничество двух стран обсудили на заседании Совета регионов России и Узбекистана/Медиасток.рф]
Российский лидер Владимир Путин заявил о намерении завершить специальную военную операцию на Украине с достижением целей, отвечающих интересам страны.
В своем выступлении глава государства подчеркнул, что Россия продолжит действия до получения необходимого результата, не уточняя конкретные сроки.
«Мы, да, хотим завершить специальную военную операцию с нужным нам результатом. Конечно. Но на это все и рассчитывается у нас. Именно под это, а не под агрессивные планы в отношении Европы и стран НАТО», — подчеркнул глава государства.
Финансовая сторона операции остается значительной — на военные нужды в текущем году направлено 13,5 триллионов рублей из общего ВВП страны в 223 триллиона. Путин признал, что такие расходы существенно повлияли на экономику, став одной из причин инфляционного роста.
Ранее сообщалось, что Путин подтвердил готовность Кремля организовать встречу с Трампом.