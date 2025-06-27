Путин подтвердил готовность Кремля организовать встречу с Трампом

Российский президент Владимир Путин заявил о готовности к контактам и встречам, включая возможные переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом. Об этом глава государства сообщил, отвечая на вопрос корреспондента «Коммерсанта» Андрея Колесникова.

По словам российского лидера, отношения между Москвой и Вашингтоном демонстрируют тенденцию к выравниванию, при этом уже сделаны первые шаги в этом направлении. Путин подчеркнул, что видит значительный потенциал для развития экономического сотрудничества между двумя странами.

Более того, Путин не исключил прямую встречу с Трампом.

«С удовольствием будем ее готовить», — ответил президент.

Российский лидер не уточнил конкретные сроки или формат такого мероприятия, но подчеркнул важность поддержания диалога на всех уровнях.

Ранее Путин жестко ответил Западу на заявления о крахе российской экономики.