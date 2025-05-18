Путин обозначил цели СВО после переговоров в Стамбуле
Путин: результатом СВО должна стать защита русскоязычных жителей Украины
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Целью специальной военной операции должно стать установление прочного мира на длительный срок. Об этом президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Кроме того, по словам президента России, защита прав русскоязычных граждан Украины является приоритетом для Москвы.
В минувшую пятницу в Стамбуле состоялись переговоры между представителями России и Украины. Встреча длилась около двух часов.
Владимир Мединский, заместитель главы администрации президента России и глава российской делегации, заявил о планах провести масштабный обмен пленными в формате «1000 на 1000» с украинской стороной. По его словам, участники переговоров обсудили перспективы прекращения огня и выразили свои взгляды на этот вопрос.
В ходе переговоров украинская сторона выразила желание провести встречу лидеров государств, и это было принято к сведению. Глава российской делегации Мединский также подтвердил готовность России к продолжению диалога.
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