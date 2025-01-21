Путин обратился к Эрдогану после трагедии на горнолыжном курорте

Президенту Турции направили телеграмму с соболезнованиями из Кремля на фоне трагичных последствий пожара на туристическом горнолыжном курорте.

Владимир Путин в письме Реджепу Тайипу Эрдогану выразил соболезнования президенту и всем, кто потерял близких и друзей в пожаре в отеле на горнолыжном курорте в провинции Болу.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — сказано в официальном обращении к турецкому лидеру.

Напомним, 21 января в 12-этажном горнолыжном отеле «Карталкая» произошел пожар. Огонь начал распространяться с части, где расположен ресторан. Само здание находится в горах, что осложнило прибытие огнеборцев. Haber Global со ссылкой на местное МВД сообщал, что в отеле проживали 237 человек, из них погибло 66 постояльцев, а еще 51 получили ранения и травмы. В обращении к нации президент Турции заявил, что 17 пострадавших выписаны из больницы.

В посольстве РФ в Турции ответили РИА Новости, что пока не получали информацию о россиянах среди отдыхающих на курорте.

Изначально по данным CNN Türk количество погибших составляло 10 человек, позже их стало на десятки больше.