В Турции при пожаре на горнолыжном курорте погибли шесть человек
CNN Türk: при пожаре на курорте в турецком Болу погибли шесть человек
Фото: [pxhere.com]
На турецком курорте Болу произошел пожар, в результате которого погибли шесть человек, сообщило агентство CNN Türk. Кроме того, при пожаре пострадал 31 человек.
Ранее в СМИ сообщалось о трех погибших и 21 пострадавшем.
По информации посольства РФ в Турции, сведений о погибших или пострадавших среди граждан России нет.
Пожар в отеле на горнолыжном курорте в Болу, где проживали 234 постояльца, произошел ночью, 21 января. Для ликвидации последствий происшествия были задействованы 267 сотрудников экстренных служб. Отдыхающих отеля экстренно эвакуировали и переселили в другие гостиницы.
По данным Министерства иностранных дел (МИД) Турции, все постояльцы отеля являются гражданами республики.
Ранее стало известно, что спустя 13 лет простоя в Алеппо открылось генеральное консульство Турции.
14 января также сообщалось, что американская актриса Дэлис Карри сгорела вместе с домом во время пожаров в Лос-Анджелесе.