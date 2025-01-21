В Турции при пожаре на горнолыжном курорте погибли шесть человек

На турецком курорте Болу произошел пожар, в результате которого погибли шесть человек, сообщило агентство CNN Türk. Кроме того, при пожаре пострадал 31 человек.

Ранее в СМИ сообщалось о трех погибших и 21 пострадавшем.

По информации посольства РФ в Турции, сведений о погибших или пострадавших среди граждан России нет.

Пожар в отеле на горнолыжном курорте в Болу, где проживали 234 постояльца, произошел ночью, 21 января. Для ликвидации последствий происшествия были задействованы 267 сотрудников экстренных служб. Отдыхающих отеля экстренно эвакуировали и переселили в другие гостиницы.

По данным Министерства иностранных дел (МИД) Турции, все постояльцы отеля являются гражданами республики.

Ранее стало известно, что спустя 13 лет простоя в Алеппо открылось генеральное консульство Турции.

14 января также сообщалось, что американская актриса Дэлис Карри сгорела вместе с домом во время пожаров в Лос-Анджелесе.