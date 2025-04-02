Путин обратился к Лукашенко в День единения народов России и Белоруссии

В своем обращении, опубликованном на сайте Кремля, Путин выразил уверенность, что две страны будут, как и ранее, активно наращивать взаимовыгодные союзнические связи на благо братских народов, безопасности и стабильности в регионах.

Российский президент поздравил Лукашенко, а также отметил, что отношения стран складываются тепло, а дружба основана на многовековых традициях и культурной близости.

«От души желаю вам крепкого здоровья и успехов, а всем белорусским гражданам — счастья и процветания», — заключил Путин

День единения народов отмечают 2 апреля. Этот праздник посвящен созданию Союзного государства РФ и Белоруссии. Торжественная и важная дата появилась в 1996 году, когда стороны подписали создание единого Сообщества. Позже, 8 декабря 1999 года, государства закрепили дружбу и сотрудничество еще одним договором: созданием Союзного государства двух стран.

Ранее Лукашенко рассказал, как готовил членов правительства к должностям.