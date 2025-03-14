«По говну вы должны походить»: Лукашенко рассказал, как готовил членов правительства к должностям

Белорусский президент Александр Лукашенко во время официального визита в Москву рассказал о том, как членов правительства Белоруссии готовили к должностям.

Об этом пишет «Коммерсант». По данным издания, во время встречи в Совете Федерации белорусский лидер отметил: чтобы человек был готов к высоким должностям, он должен «походить по говну, чтобы понимать его запах».

Так, речь Лукашенко сопровождалась усмешками депутатов, уточняют журналисты. Президент же отметил, что воспитывал новое поколение через работу на земле в статусе губернаторов, чтобы потенциальные политики понимали весь принцип этой работы.

Ранее белорусский лидер предложил создать общий парламент для России и Белоруссии - именно этого, по его словам, требует интеграция.