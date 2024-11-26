Путин обратился с призывом предотвратить дестабилизацию обстановки в СНГ и соседних регионах

Президент РФ Владимир Путин отметил необходимость недопущения дестабилизации ситуации в СНГ и соседних регионах. Такой призыв зачитал директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в рамках встречи руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.

Путин акцентировал внимание на необходимости мониторинга негативных тенденций и угроз, которые могут угрожать коллективной безопасности стран СНГ. Он отметил, что такие собрания становятся эффективной платформой для обсуждения актуальных вопросов и нахождения совместных решений по обеспечению защиты.

Глава государства подчеркнул, что подобные встречи создают возможности для открытого обсуждения острых тем и выработки эффективных мер для противодействия возникающим вызовам.

В условиях усложняющегося геополитического баланса Путин выделил значимость конструктивного взаимодействия между государствами. Он выразил надежду, что данное совещание станет важным шагом в углублении партнерства и укреплении мира и безопасности в СНГ.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин удостоил погибшего на СВО офицера из Дагестана звания Героя России.