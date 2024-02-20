Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию 29 февраля

Стала известна дата обращения президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию. Глава государства выступит в четверг, 29 февраля. Об этом говорится на сайте Кремля.

Ранее источники «Коммерсанта» сообщили, что послание президента будет посвящено предложениям по дальнейшему развитию страны, его предвыборной программе. Кроме того, отмечалось, что важной темой выступления станет военная, технологическая и научная независимость России.

Также Путин затронет темы военных действий, демографической и экономической сферы.

Последний раз Путин выступал с посланием Федеральному Собранию в феврале 2023 года. Это было первое выступление президента перед государственными деятелями после начала специальной военной операции на Украине. В 2022-м году выступление не состоялось.

Владимир Путин является кандидатом в президенты РФ, выборы которого пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Он будет участвовать в них в качестве самовыдвиженца. Также в выборах будут участвовать глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий, представитель фракции «Новые люди» Владислав Даванков и член партии КПРФ Николай Харитонов.

Ранее мы сообщали, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию о подарке Путина главе КНДР Ким Чен Ыну.