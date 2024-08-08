Путин обсудил ситуацию в Курской области с врио губернатора Смирновым

Уточняется, что разговор прошел по видеосвязи.

«Ситуация в целом, конечно, мне известна. Тем не менее хотелось бы вас послушать с оценками ситуации в области прямо сейчас», — сказал Путин.

Он также потребовал доложить от Смирнова информацию об организации оперативного штаба и координации деятельности региональных органов власти.

Путин в разговоре с врио губернатора отметил, что в данной ситуации недостаточно его профессиональных знаний и навыков. Тем не менее, подчеркнул российский лидер, у Смирнова они определенно имеются.

Смирнов в свою очередь поблагодарил Путина за поддержку, которую он оказывает Курской области. Врио губернатора региона отметил, что работа по эвакуации граждан с территорий, по которым наносятся удары со стороны ВСУ, продолжается в круглосуточном режиме. Смирнов добавил, что мест в пунктах временного размещения (ПВР) граждан достаточно.

6 августа ВСУ незаконно вторглись на территорию РФ, перед этим совершив массированную атаку на Курскую область. На данный момент российские военные продолжают сдерживать силы противника по продвижению внутрь региона.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при обстреле со стороны украинских боевиков детей в Курской области увеличилось до девяти.