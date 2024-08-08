Число пострадавших детей при обстреле Курской области возросло до 9

Сейчас они находятся под наблюдением врачей — им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В Курской области из-за обстрелов украинскими войсками (ВСУ) пострадали девять детей. Об этом сообщила Мария Львова-Белова, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка, в своем Telegram-канале. Она поддерживает связь с детским омбудсменом региона.

Кроме этого, сотрудники курского подросткового центра «Смена» оказывают помощь в эвакуации мирных жителей из обстреливаемых районов.

Двое пострадавших (девочка семи лет и мальчик восьми лет) были доставлены санавиацией в Москву, где их приняли в НИИ детской неотложной хирургии и травматологии. Двухлетний мальчик, чья беременная мать погибла, находится в больнице вместе с бабушкой — у него осколочное ранение спины.

Ранее жителей Курской области предупредили о новых украинских фейках. Местных настоятельно просят доверять информации только из проверенных источников.