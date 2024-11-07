Путин обвинил НАТО в начале конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что НАТО довело ситуацию на Украине до госпереворота, заставив Россию реагировать на события, что позволило Западу достичь поставленных целей, связанных с украинским конфликтом, передает РИА Новости.

«Нужно Россию, Европу разорвать между собой, особенно Россию и Германию, Францию. Вот и довели до госпереворота на Украине и до боевых действий на Юго-Востоке в Донбассе. Просто вынудили нас на ответные действия. В этом смысле добились того, чего хотели, — сказал Путин.

Президент России охарактеризовал НАТО как явный анахронизм. По его мнению, Европа пытается навязать свои методы и принципиально новые подходы другим регионам, нарушая при этом свои собственные учредительные документы.

Он вновь обратил внимание на деструктивную роль, которую НАТО продолжает играть, особенно после распада Советского Союза и Варшавского договора, когда, казалось, у альянса исчезли формальные основания и смысл его существования.

Ранее Путин выразил обеспокоенность тем, что в условиях нарастания угроз использование ядерного оружия со стороны Запада не может быть исключено.

Президент отметил, что современные технологии способствуют постоянному совершенствованию таких видов вооружений, а круг государств, обладающих ими, расширяется.