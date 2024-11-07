Путин: никто не гарантирует, что Запад не использует ядерное оружие

Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность тем, что в условиях нарастания угроз использование ядерного оружия со стороны Запада не может быть исключено.

Об этом он заявил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», указав на риск международных конфликтов, которые могут привести к взаимному уничтожению. Как пишет РИА Новости, Путин отметил, что современные технологии способствуют постоянному совершенствованию таких видов вооружений, а круг государств, обладающих ими, расширяется. В этой ситуации вероятность применения ядерного оружия может вырасти, если правовые и моральные нормы будут разрушены.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» объединяет ведущих экспертов России и зарубежья, специализирующихся на политике, экономике, истории и международных отношениях. Он был создан в 2004 году по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, а также журналов «Россия в глобальной политике» и Russia Profile. Название клуб получил благодаря первой конференции, которая прошла недалеко от озера Валдай в Великом Новгороде.

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