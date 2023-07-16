Путин описал ход проводимой СВО одним словом

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию на фронтах СВО в условиях продолжающегося с 4 июня контрнаступления на российские позиции украинской армии.

В беседе с журналистом Павлом Зарубиным глава российского государства констатировал, что ВСУ не имеют никакого успеха. На вопрос репортера дать оценку спецоперации президент был максимально лаконичен и краток.

«Положительно [оцениваю]. Войска наши ведут себя героически. На некоторых участках и в наступление сами переходят неожиданно для противника <…> Противник успеха не имеет», —ответ Путина журналист опубликовал в своем аккаунте в соцсетях.

В продолжение темы президент сообщил, что Армия России не просто отражает напор противника, но и занимает выгодные позиции. Таким образом, как добавил Путин, все попытки Запада помочь Киеву оружием, по сути, терпят фиаско.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, каким будет российский ответ на использование киевским режимом в зоне СВО кассетных боеприпасов. Как подчеркнул глава государства, до последнего времени ВС РФ отказывались от применения такого вида вооружений, но теперь все будет иначе.