За полчаса до полуночи Путин срочно приехал в Кремль

Глава государства Владимир Путин неожиданно прибыл в Кремль в районе 23:00. Об этом стало известно из сообщения Телеграм-канала «Вы слушали Маяк».

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен сам проезд кортежа главы российского государства по направлению к Кремлю. В сообщении канала отмечается, что президент прибыл в Кремль незадолго до полуночи.

Причины приезда в Кремль Путина в столь позднее время не уточняются.

В конце апреля в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» президент России рассказал, что последние три года он почти каждый день проводит в Кремле, где находится его рабочая резиденция. В фильме можно увидеть, как выглядят спальни в Кремле, а также президент показал местную библиотеку.

В ходе фильма президент России отметил, что постоянно размышляет о том, кто может стать его преемником. Однако, по его словам, окончательное решение остается за российским народом.

Глава государства подчеркнул, что занять пост президента не сможет человек, которому не доверяют граждане. Это, по его мнению, является ключевым фактором.

Ранее Путин заявил, что результатом спецоперации должен стать долгосрочный мир и защита интересов русскоязычных жителей Украины.