Путин охарактеризовал Си Цзиньпина как «человека, который смотрит в будущее»

Президент РФ Владимир Путин высоко оценил деятельность главы КНР Си Цзиньпина, назвав его «человеком, который смотрит в будущее». Так российский лидер выразился в рамках международной конференции AI Journey, которая проходит с 11 по 13 декабря в Москве.

По словам Путина, регулярное общение с Си Цзиньпином позволяет ему лучше понимать отношение китайского президента к инновациям и прогрессу в различных областях. Российский президент подчеркнул, что это взаимодействие стало основой для укрепления двусторонних отношений, что особенно актуально в свете современных глобальных вызовов. Слова Путина приводит ТАСС.

«Это человек, который смотрит в будущее. Это я могу сказать совершенно определенно во взаимной работе с ним», — подчеркнул Путин.

Президент России также выразил уверенность в том, что китайский лидер активно содействует развитию ИИ-технологий. Это подтверждается словами участника конференции — председателя Шанхайского исследовательского института в сфере искусственного интеллекта Сун Хайтао, который поделился примерами значительных успехов Китая в исследованиях и разработках в этой области.

В рамках дальнейшего сотрудничества был анонсирован план подписания меморандума между Сун Хайтао и главой «Сбера» Германом Грефом. Этот документ направлен на продвижение китайско-российских инноваций в таких ключевых сферах, как здравоохранение, финансовые технологии и интеллектуальная робототехника.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил о начале переговоров с автопроизводителем КНР о локализации производства в РФ.