Путин окунулся в прорубь на Крещение

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин совершил окунание в прорубь. Об этом представитель Кремля сообщил во время конференц-колла в пятницу, 19 января. Его слова приводят РИА Новости.

Песков отметил, что поводу окунания российского лидера утром возникло много вопросов.

«Да, он традиционно сделал это утром по случаю Крещения», сказал Песков.

Впервые о том, что Путин окунается в прорубь на Крещение, Кремль рассказал в 2018 году. Тогда пресс-секретарь российского президента сообщил, что Путин на протяжении нескольких лет не изменяет этой традиции.

В России 19 января православные христиане отмечают Крещение Господне. В этот день Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет божественную литургию в храме Христа Спасителя.

Таинство крещения признают все христианские конфессии, хотя и не в одинаковом смысле. Таинство крещения состоит либо в погружении человека в воду, либо в обливании принимающего крещение человека, с произнесением священником установленных молитвословий.

Ранее мы сообщали, что президент России Владимир Путин поставил рекорд своим обращением к россиянам в новогоднюю ночь. По информации исследовательской компанией Mediascope, трансляцию по 27 российским телеканалам посмотрели 46,6% россиян, что является рекордным показателем за последние пять лет.