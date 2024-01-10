Путин поставил рекорд своим обращением к россиянам в Новогоднюю ночь

Согласно предоставленным исследовательской компанией Mediascope исследовательским данным, которые публикуют «Ведомости», трансляция поздравления президента Владимира Путина россиян с Новым годом стала самым рейтинговым телеэфиром за последнюю пятилетку.

Отмечается, что выступление главы государства 31 декабря 2023 года набрало максимальный за последние пять лет показатель просмотров.

«Трансляция на 27 телеканалах была просмотрена 46,6% россиян, что является рекордным показателем за последние пять лет», — пишут «Ведомости».

Ранее профессор-иноагент МГИМО Валерий Соловей измыслил басню про двойника Путина в новогоднем поздравлении.