«Это биология»: Путин похвастался журналистам своими выносливыми предками

В ходе пресс-конференции по итогам саммиты Россия - Африка в Санкт-Петербурге журналисты поинтересовались у президента России, откуда он черпает силы для своей каждодневной работы практически в режиме нон-стоп.

По словам Владимира Путина, секрет его работоспособности состоит в хорошей наследственности, доставшейся ему от предков.

«Это биология. От предков все достается. Все нормально получается. Удастся ли отдохнуть — пока не знаю», — ответил президент.

Путин добавил ,что, исходя их напряженности мировой обстановки и проведения Россией СВО, уходить к какой-либо отпуск, чтобы отдохнуть, он не планирует.

Ранее Путин прокомментировал ход СВО и контрнаступление ВСУ на позиции ВС РФ. Он отметил, везде, где пытались наступать украинские военные, они остановлены или отброшены.