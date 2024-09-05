Противник утратил устойчивость на ключевых направлениях в зоне специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума, сообщило РИА Новости.

«Противник ослабил себя на ключевых направлениях. Наши войска ускорили наступательные операции», — сказал президент.

Путин также отметил, что руководство Украины не заботится о своем народе, и сравнил его поведение с поведением инопланетян или иностранцев.

«У меня иногда складывается впечатление, что те, кто руководит Украиной, как будто они инопланетяне какие-то либо иностранцы... Не думают просто... Ну такие потери колоссальные, что они дальше будут делать, я даже не понимаю», — сказал Путин.

Киев пытался заставить Россию нервничать и прекратить наступление в Донбассе, но этого не произошло, подчеркнул президент.

Он также упомянул, что в Стамбуле удалось достигнуть договоренностей с Киевом. Однако украинская сторона получила распоряжение отказаться от этих договоренностей, добавил Путин.

Президент также сообщил, что растет количество людей, подписывающих контракты с Вооруженными силами РФ. Он подчеркнул, что российские военные героически сражаются в зоне спецоперации.

Также Путин затронул тему Telegram и Павла Дурова, отметив, что действия Парижа по отношению к Павлу Дурову вызывают недоумение и кажутся избирательными. Президент предполагал, что основатель Telegram живет в Москве. Однако у России к нему претензий нет, в отличие от некоторых других стран.

Путин упомянул, что встречался с Павлом Дуровым всего единожды — много лет назад в Москве.

Новости о встрече в Баку, распространенные иностранными СМИ, не соответствуют действительности. Российский президент добавил, что не был осведомлен о визите Дурова в этот город.

Ранее Путин заявил о том, что Россия не отказывалась от расчетов в долларах.