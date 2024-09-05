Путин: Россия не отказывалась от расчетов в долларах
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Президент пояснил, почему в глобальной экономике используется та или иная валюта, что сделало доллар основной валютой и какие у него перспективы, сообщило РИА Новости.
«Мы просто вынуждены искать другие возможности» — сказал президент.
Соединенные Штаты прекратили предоставлять России долларовое обслуживание, полагая, что это приведет к краху, заявил российский президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.
«Видимо (США) рассчитывали на то, что у нас все рухнет, поэтому отказали в долларовом обслуживании», — сказал Путин.
США своими непродуманными и неквалифицированными действиями стимулируют отказ от доллара, страны переходят на использование национальных валют, добавил президент России.
«Естественным образом меняются приоритеты в использовании определенных валют... Финансовые и политические власти Соединенных Штатов этот процесс своими не просто неаккуратными, а непрофессиональными и глупыми действиями подталкивают. Я думаю, что они уже понимают, что они совершили ошибку, но не могут выйти из этой колеи, им неудобно признать, что они совершили ошибку. Не работают те инструменты, которые они (США) применяют. Мы переходим на национальные валюты и все. Рассчитывали, что у нас все рухнет, но тенденции очевидны. Тенденции использования валюты связаны с объемом роста экономики», — дополнил президент.
Ранее сообщалось, что премьер Малайзии на ВЭФ заявил, что страна намерена вступить в БРИКС.